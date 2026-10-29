В ВКО отозвано 75 лицензий на старательство

В Восточно-Казахстанской области продолжается системная работа по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере недропользования.

На сегодняшний день в регионе отозвано 75 лицензий на старательство. Основаниями для отзыва стали выявленные нарушения требований законодательства Республики Казахстан, в том числе неуплата подписного бонуса и неисполнение обязательств в установленные сроки.

Управлением предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области проводится мониторинг деятельности недропользователей, направленный на обеспечение соблюдения лицензионных обязательств и своевременное выявление нарушений.

Принятые меры направлены на укрепление законности в сфере недропользования, повышение ответственности лицензиатов и обеспечение рационального использования минеральных ресурсов региона.

Работа по мониторингу и контролю за соблюдением требований законодательства в сфере старательства будет продолжена.