В ВКО в рамках благотворительной акции «Мейірім» прошёл концерт детей «Үміт»

В рамках республиканской благотворительной акции «Мейірім» в Шемонаихинском районе состоялся концерт воспитанников Центра поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах «Үміт».

Участниками мероприятия стали 47 воспитанников и 24 сотрудника Центра поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах «Үміт».

Дети подготовили творческие номера, подарив зрителям яркие эмоции и хорошее настроение.

Аким Шемонаихинского района Ержан Шурманов поблагодарил ребят за выступления, искренность и подаренные зрителям эмоции, пожелал им здоровья, счастья, успехов и исполнения желаний.

Директор «Үміт» Майра Бейсеканова выразила благодарность жителям района за неравнодушие, внимание и поддержку, оказанную воспитанникам.

Жители района активно поддержали благотворительную инициативу. Для детей подготовили продуктовые корзины, сладости, фрукты, а также продукцию местных товаропроизводителей.

Акция «Мейірім» ещё раз показала, что добрые дела начинаются с простого желания помочь. Внимание, участие и искренняя забота способны подарить детям радость и ощущение того, что рядом есть люди, готовые поддержать. Спасибо всем, кто присоединился к акции и внёс свой вклад в это доброе дело!