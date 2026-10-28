Глава государства Касым-Жомарт Токаев в «Послании народу Казахстана» определил стратегические задачи на предстоящий этап развития страны. Модернизация инфраструктуры, развитие транспортно-логистической системы, обеспечение энергетической безопасности, повышение эффективности сельского хозяйства и поддержка предпринимательства вошли в число основных направлений Послания. Эти задачи имеют особое значение для Восточно-Казахстанской области.

Президент уделяет особое внимание наращиванию инфраструктурного потенциала страны. С этой целью предложено объявить 2027-й год - Годом масштабного общенародного строительства. В предстоящий период по всей республике будут идти строительные работы и модернизация объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Это - автомобильные дороги, аэропорты, вокзалы, медицинские и образовательные учреждения, спортивные и культурные объекты.

В Восточно-Казахстанской области строительная отрасль продолжает стабильно развиваться. С начала года введено в эксплуатацию свыше 216 000 квадратных метров жилья. Это почти на 3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время в регионе возводится жильё, общей площадью больше 961 тысячи квадратных метров. До конца 2026 года здесь планируется ввести в эксплуатацию 39 многоэтажек, из них 28 строятся в Усть-Каменогорске, два - в Зайсане, остальные - в районах Алтай, Улкен Нарын и Катон-Карагайский район. Кроме того, в рамках программы «Одноэтажный Восток» планируется ввести в эксплуатацию 401 квартиру.

На востоке страны продолжает развиваться и социальная инфраструктура. На сегодня в регионе введены в эксплуатацию шесть объектов: один в сфере образования и пять в сфере здравоохранения. Помимо этого, в нынешнем году в областном центре ВКО начали строить волейбольный центр и следственный изолятор на 400 мест, а в селе Сарытерек Зайсанского района - спортивный модуль.

Как отметил Глава государства, до конца 2029 года из Национального фонда планируется выделить почти 6,5 триллионов теңге на реализацию инфраструктурных проектов в Казахстане. Такая инициатива направлена на ускорение развития регионов, улучшение инфраструктуры населённых пунктов и создание комфортной среды для соотечественников.

Развитие транспортной инфраструктуры, повышение доступности населённых пунктов и расширение туристических направлений считаются одними из важных задач для Восточно-Казахстанской области. Особое значение имеют аэропорты, которые строятся в двух районах ВКО. Глава государства остановился в Послании на развитии авиационной инфраструктуры, отметив, что аэропорты в Зайсане и Катон-Карагае планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Наряду с развитием авиационной отрасли, Президент также подчеркнул необходимость полной цифровизации транспортной системы. Управление перевозками на международных маршрутах с помощью современных технологий, перевод документооборота в электронный формат и эффективная координация транзитных потоков позволят укрепить потенциал Казахстана, как важного транспортно-логистического центра Евразии.

Качество дорожной инфраструктуры также стало одним из важных вопросов, поднятых в Послании. Глава государства поручил чётко определить ответственность за строительство и качество автомобильных дорог и обеспечить контроль за работами на дорогах республиканского и местного значения на уровне Правительства РК. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость строгого соблюдения требований к качеству при строительстве дорог и раскритиковал практику перекладывания ответственности с одного органа на другой, а также поставил задачу в следующем году завершить качественную модернизацию всех автомобильных пунктов пропуска.

Для Восточного Казахстана качество дорог играет особую роль в обеспечении связи между областным центром и районами, перевозке сельскохозяйственной продукции и развитии туристических направлений.

Модернизация дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения и контроль качества инфраструктурных объектов напрямую влияют на социально-экономическое развитие региона. В этом году на востоке Казахстана запланирован ремонт 630 километров дорог. Недавно здесь ввели в эксплуатацию участок с 437-го по 450-й километры автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - «Рахмановские Ключи». Отныне добираться до санатория «Рахмановские Ключи», благодаря новой дороге, стало намного проще.

Президент отметил необходимость укрепления энергетической инфраструктуры для устойчивого развития экономики страны. Несмотря на то, что в Казахстане ежегодно производят до 123 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, рост промышленности, развитие строительной отрасли и цифровизация экономики повышают на неё спрос. Президент страны поставил задачу - к 2029 году достичь устойчивого профицита производства электроэнергии. Для этого важно строить новые электростанции, модернизировать действующие энергетические объекты, развивать линии электропередачи и уделять приоритетное внимание возобновляемым источникам энергии, в том числе солнечной энергетике.

Что касается ВКО, то в областном центре в этом году началась реализация трёхлетнего проекта по расширению Усть-Каменогорской ТЭЦ, стоимостью 140 миллиардов теңге. Он предусматривает установку турбоагрегата электрической мощностью 100 МВт и котлоагрегата, тепловой мощностью 130 Гкал в час. Новые мощности позволят обеспечить жителей Усть-Каменогорска полноценным отоплением и подключать вновь построенные объекты к теплосетям. С учётом промышленного потенциала Восточного Казахстана надёжность энергетической инфраструктуры имеет особое значение для экономики региона. Стабильная работа производственных предприятий, запуск новых проектов и рост инвестиционной активности напрямую зависят от наличия достаточных энергетических мощностей.

Кроме того, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта позволяет повысить эффективность государственного управления. Президент поручил использовать инструменты искусственного интеллекта при планировании и управлении бюджетными средствами, предотвращать неоправданные расходы. Эти направления создают основу для эффективного использования государственных ресурсов, повышения качества принимаемых решений и обеспечения результативного расходования бюджетных средств.

В Послании говорится также о расширении цифровой занятости. Это позволит жителям сёл и малых городов работать дистанционно, реализовывать свою продукцию через электронную торговлю и предоставлять услуги за пределами своего населённого пункта. Для этого нужны качественный интернет, доступное обучение и благоприятные условия для ведения бизнеса.

На сегодняшний день из 349 населённых пунктов Восточного Казахстана, 307 подключены к интернету, что обеспечивает охват 99% населения региона. Для обеспечения интернетом малонаселённых и отдалённых сёл рассматриваются индивидуальные технические решения с учётом особенностей местности. По Национальному проекту «Доступный интернет» началось строительство волоконно-оптических линий связи. Проект предусматривает подключение к высокоскоростному интернету 204 населённых пунктов области. Кроме этого, совместно с операторами связи ведётся работа по устранению зон, не охваченных мобильной сетью.

Применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве также считается перспективным направлением для области. В Восточно-Казахстанской области формируется необходимая технологическая база для его развития. На сегодня технологии точного земледелия применяются более чем на 40% посевных площадей. Хозяйства используют спутниковую навигацию, инструменты мониторинга полей и цифровые системы управления производством. На площадках Усть-Каменогорской птицефабрики по выращиванию бройлеров работают системы автоматического управления микроклиматом и дистанционного контроля. Накопленные данные в дальнейшем позволят шире применять искусственный интеллект. В частности, они станут основой для развития таких направлений, как прогнозирование продуктивности, оценка урожайности и раннее выявление производственных рисков. В соответствии с задачами, обозначенными в Послании, главная цель внедрения таких технологий - экономия ресурсов, сокращение затрат и повышение эффективности хозяйств.

В Восточном Казахстане создаются условия для профессионального развития молодёжи и реализации её технологических идей. Центры Tomorrow School и Oskemen Hub предоставят возможности для освоения востребованных цифровых навыков, разработки собственных проектов и обмена опытом. Здесь молодые люди смогут создавать команды, получать поддержку в развитии своих проектов и разрабатывать решения для конкретных задач бизнеса и госорганов.

Особое внимание в Послании уделено повышению эффективности сельского хозяйства, глубокой переработке продукции и росту производительности труда. Глава государства отметил успешные проекты, которые реализуются в нашей стране по переработке сельскохозяйственной продукции, и подчеркнул необходимость широкого распространения такого опыта. Президент также обратил внимание на применение современных подходов в животноводстве, развитие молочно-товарных ферм и создание мясных кластеров.

Для Восточного Казахстана данное направление открывает возможности для повышения конкурентоспособности сельского хозяйства, увеличения добавленной стоимости местной продукции и создания новых рабочих мест в сёлах. Развитие перерабатывающих предприятий позволяет не ограничиваться продажей сырья в первоначальном виде, а повышает рыночную стоимость продукции и, в целом, укрепляет устойчивость местной экономики. Расширение производственной цепочки, внедрение современных технологий и привлечение инвестиций позволяют повышать эффективность сельскохозяйственных предприятий. В этом важную роль играют государственная поддержка и внедрение передового опыта.

Президент в Послании отметил необходимость сокращения административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса, и формирования стабильных и понятных правил для предпринимателей. Глава государства поставил задачу - изучить проблемы, возникшие при применении нового «Налогового кодекса РК», устранить противоречия, не допускать неоднозначного толкования норм и снизить избыточную нагрузку на предпринимателей. Кроме того, прозвучало предложение обсудить введение трёхлетнего моратория на проверки малого бизнеса.

По словам Президента, недопущение необоснованных препятствий для бизнеса, обеспечение справедливой конкуренции и поддержка отечественных производителей важны для укрепления самостоятельности национальной экономики. Малое и среднее предпринимательство повышает экономическую активность регионов, способствует созданию новых рабочих мест и росту доходов населения. Формирование благоприятной среды для предпринимателей, создание условий для реализации инвестиционных проектов и развитие местного производства остаются важными направлениями региональной политики.

Конечная цель инициатив, обозначенных в Послании, - это обеспечить устойчивое развитие экономики, создать новые возможности и повысить благосостояние населения. Последовательная реализация таких задач позволит раскрыть потенциал регионов и заложить основу для долгосрочного развития Восточного Казахстана.

(При использовании текстов и фотографий ссылка на пресс-службу акима ВКО обязательна).