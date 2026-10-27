В ВКО планируется расширение УК ТЭЦ и увеличение энергомощностей региона

Развитие энергетической инфраструктуры Усть-Каменогорска связано с растущими потребностями города и промышленных предприятий. В числе приоритетных вопросов - расширение ТЭЦ и обеспечение устойчивого энергоснабжения Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината.

В этом году в областном центре началась реализация трёхлетнего проекта по расширению Усть-Каменогорской ТЭЦ, стоимостью 140 млрд теңге. Он предусматривает установку турбоагрегата, электрической мощностью 100 МВт и котлоагрегата, тепловой мощностью 130 Гкал/ч.

Новые мощности необходимы для покрытия потребностей города в тепле и подключения новых объектов. Проектом предусмотрено расширение станции, что позволит дополнительно обеспечить теплоснабжением более 400 жилых домов, социальных и коммерческих объектов. Современные системы пылегазоочистки призваны снизить удельные выбросы в атмосферу на 12,7%.

В ходе реализации проекта предусмотрено создание до 560 рабочих мест, в том числе 53 постоянных. К строительным работам планируется привлечь казахстанских специалистов, а для монтажа и пусконаладки специализированного оборудования - профильных специалистов предприятий-изготовителей и подрядчиков. Их участие, в соответствии с графиком работ, будет поэтапным.

Что касается Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината, предприятие выпускает титановую губку, слитки, сплавы и товарный магний. Его продукция поставляется на зарубежные рынки и используется, в том числе, в авиакосмической отрасли. Производство титана и магния требует значительных объёмов электроэнергии и её непрерывной подачи. По данным комбината, рост затрат на электричество увеличил себестоимость продукции и повлиял на возможности дальнейшего развития. При этом программа модернизации предприятия на 2023-2033 годы предусматривает инвестиции в размере 207 млрд тг.

Для обеспечения комбината электроэнергией прорабатывается передача имущественного комплекса Усть-Каменогорской ГЭС в долгосрочную аренду его дочерней компании - ТОО «UKTMP Green Power». Предлагаемый срок аренды составляет 10 лет с возможностью продления.

Обсуждаемые условия предусматривают сохранение численности и заработной платы производственного персонала ГЭС, финансирование инвестиционной программы станции арендатором и продажу излишков электроэнергии Единому закупщику. Окончательные параметры сделки находятся на стадии согласования.

Ожидается, что реализация этих проектов повысит надёжность энергоснабжения, создаст условия для развития промышленности и расширит возможности подключения городских объектов к теплосетям.

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