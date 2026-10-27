250 учащихся NIS провели флешмоб домбристов в центре Усть-Каменогорска

В честь Дня Республики 250 учащихся Назарбаев Интеллектуальной школы города Усть-Каменогорска провели в центре города масштабный флешмоб, посвящённый национальному музыкальному искусству.

Флешмоб домбристов «Ұлы дала мұрагерлері», организованный в торговом центре Maxi Mall, подарил жителям и гостям города праздничное настроение и стал яркой демонстрацией уважения молодого поколения к культурному наследию Казахстана.

В один момент 250 юных домбристов взяли в руки традиционные казахские домбры и объединились в исполнении кюев. В рамках флешмоба прозвучали «Тепеңкөк», «Серпін» и «Жастар биі». Учащиеся продемонстрировали исполнительское мастерство и любовь к национальной музыке. прозвучала песня «Ұрпақ үні», подчеркнувшая преемственность поколений и связь традиционного искусства с современной молодёжью.

Главная цель мероприятия – популяризация богатого музыкального наследия казахского народа, повышение интереса молодёжи к национальным ценностям и создание праздничной атмосферы в преддверии Дня Республики.

Звуки домбры наполнили пространство торгового центра особой атмосферой и привлекли внимание посетителей. Каждая исполненная мелодия передавала любовь к родной земле, чувство гордости за свою страну и уважение к национальной культуре.

Флешмоб «Ұлы дала мұрагерлері» стал яркой культурной инициативой, объединившей современную молодёжь вокруг национального искусства, традиций и ценностей Казахстана.