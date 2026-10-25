В ВКО прошёл республиканский футбольный турнир памяти Б.Сапарбаева

На стадионе «Восток» в областном центре региона завершился IV открытый республиканский турнир по футболу среди любительских команд, посвящённый памяти видного государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева. В течение трёх дней за победу боролись 16 команд со всей страны.

Турнир проходил с 23 по 25 октября и позволил спортсменам не только отточить мастерство, но и почтить память выдающегося деятеля, отдать дань уважения его заслугам перед страной. Команды продемонстрировали напряжённую борьбу на футбольном поле, подарив зрителям яркие моменты и интересные встречи.

В церемонии закрытия соревнований приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, супруга покойного Калдығайша Зейноллақызы и его ученики. Глава региона отметил значение турнира и поблагодарил участников.

«Сегодня завершился турнир памяти известного государственного и общественного деятеля Бердибека Машбековича Сапарбаева. Наш Президент Касым-Жомарт Токаев неизменно подчёркивает, что профессионализм и честность должны быть нашими главными принципами. Именно эти качества были присущи Бердибеку Машбековичу. Благодарю всех спортсменов, принявших участие в соревнованиях, которые в этом году прошли в четвёртый раз! Такие турниры пропагандируют здоровый образ жизни и способствуют приобщению молодёжи и детей к спорту. Сегодня в нашей области насчитывается более 1600 спортивных объектов. На этих объектах 45 процентов жителей региона занимаются спортом и укрепляют своё здоровье», - сказал аким области.

По итогам напряжённой борьбы победителем турнира стала команда «Барыс» из Алакольского района области Жетісу. Второе место заняла команда «AQSUAT-ASSYLTAS» из Семея, а замкнула тройку призёров команда «Түркістан» из Туркестанской области.

Победителям и призёрам вручили кубки, медали и денежные призы. Так, команда, занявшая первое место, получила 1 миллион теңге, второе - 500 тысяч теңге, третье - 300 тысяч теңге. Кроме этого, были вручены индивидуальные награды лучшим участникам в нескольких номинациях.

Республиканский турнир памяти Бердибека Сапарбаева ежегодно объединяет любителей спорта на одном поле и способствует укреплению сотрудничества между регионами.

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