В областном центре в честь Дня Республики подняли Государственный флаг

В Усть-Каменогорске, на площади амфитеатра, состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага в честь Дня Республики.

В мероприятии принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, он поздравил собравшихся с национальным праздником. Глава региона остановился на историческом значении Дня Республики и подчеркнул, что сохранение суверенитета, укрепление государственности и единства страны - общая задача всех граждан.

«25 октября 1990 года была принята «Декларация о государственном суверенитете», определившая исторический путь нашей страны к независимости. Это закономерное продолжение многовековой борьбы нашего народа за свободу, воплощение заветной мечты наших предков. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: «Суверенитет – это бесценное благо, которым обладает не каждый народ», подчеркнув его бесценность. Сохранить нашу независимость, укрепить государственность и передать это драгоценное наследие следующим поколениям - наш общий священный долг», - сказал Нурымбет Сактаганов.

По словам акима области, Государственный флаг - это символ независимости, единства и национальной гордости, и чтить небесно-голубой стяг - долг каждого гражданина перед Родиной.

После официальной церемонии состоялся праздничный концерт с участием восточно-казахстанских артистов.

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