Аким ВКО поздравил жителей региона с Днём Республики

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поздравил восточноказахстанцев с Днём Республики.

Уважаемые восточноказахстанцы! Поздравляю вас с Днём Республики - 25 октября!

Этот исторический день заложил основу суверенитета Казахстана, открыв путь к независимости. Он объединяет нас чувством гордости за свою страну и ответственностью за её будущее.

Сила Казахстана - в людях, в тех, кто каждый день добросовестно трудится, растит детей, передаёт им знания и любовь к родной земле. Из труда, заботы и стремлений каждого складываются достижения всей страны. Восточноказахстанцы вносят в её развитие весомый вклад.

Спасибо вам за трудолюбие, стойкость и единство, за искреннее желание сделать родной край лучше. Наш общий труд обретает особый смысл, когда мы видим его результат в жизни людей: в благополучии семей, в новых возможностях для молодёжи, в уверенности старшего поколения в завтрашнем дне.

Желаю каждой семье здоровья, счастья и достатка. Пусть в каждом доме царят мир и согласие, а наши дети растут в сильной, свободной и процветающей стране!

С Днём Республики, дорогие земляки!

С уважением, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

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