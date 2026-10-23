В ВКО прошел концерт ко Дню Республики

Сегодня в Восточно-Казахстанской областной филармонии в Усть-Каменогорске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики. В нем принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Аким области поздравил всех с национальным праздником и отметил его значение в истории страны.

«Примите самые искренние поздравления с Днем Республики! Декларация о государственном суверенитете Казахстана, принятая 25 октября 1990 года, открыла путь к независимости нашей страны и заложила основу нового исторического этапа. Сегодня, по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева, реализуются масштабные политические, экономические и социальные реформы. В этом году произошли исторически значимые изменения. На общенациональном референдуме принята новая Конституция, начали свою работу Курултай и Қазақстан Халық Кеңесі. В преддверии праздника желаю всем крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и успехов в работе», – поздравил восточноказахстанцев с наступающим праздником Нурымбет Сактаганов.

В ходе торжественного мероприятия восточноказахстанцам, внесшим вклад в социально-экономическое развитие области и добившимся успехов в различных сферах, вручили государственные награды. Им присвоили ордена «Парасат», «Құрмет», III степени «Еңбек даңқы», вручили медали «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат», а также - почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

В концертной программе артисты и творческие коллективы области представили зрителям тематические номера.

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