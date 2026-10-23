Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поздравил с высокой наградой Гульфиру Минулловну Ахметзакирову, врача-педиатора, «Почетного гражданина района Алтай», которая много лет проработала на руководящих должностях медицинских учреждений города Алтай. Согласно Указу Главы государства, ей присвоено почетное звание - «Заслуженный врач Казахстана»/ «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері».

«Уважаемая Гульфира Минулловна! Искренне поздравляю вас с присвоением почетного звания «Заслуженный врач Казахстана» согласно Указу Президента Казахстана!

Это - высокая оценка вашего многолетнего добросовестного труда в сфере медицины, вашего профессионализма и значительного вклада в дело охраны жизни и здоровья людей.

На протяжении почти полувека вы достойно трудитесь в сфере здравоохранения, пройдя путь от врача-педиатра до руководителя медицинской организации. Благодаря чувству ответственности, высоким профессиональным стандартам и личной порядочности, вы снискали уважение коллег и благодарность многих людей.

Активно участвуя в общественной жизни, вы внесли свой вклад в укрепление межэтнического согласия и содействовали социальному развитию региона. Это служит ярким отражением вашей гражданской позиции.

Считаю, что это признание со стороны Главы государства - заслуженная оценка вашего многолетнего добросовестного труда. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия вашей семье. Пусть ваш труд и впредь приносит достойные плоды, а вы - пользуетесь заслуженным уважением общества!

С уважением, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов».

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