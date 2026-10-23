Сегодня в областном акимате депутаты Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике Курултая РК провели выездное заседание, посвященное вопросам поддержки отечественных производителей пищевой промышленности.

В заседании под председательством депутата Курултая Натальи Годуновой приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, члены Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике, вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова, вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Аслан Калигазин, управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» Рысхан Нугурбеков, а также представители бизнеса.

Депутат Курултая Наталья Годунова отметила важность развития отечественной пищевой промышленности для обеспечения продовольственной безопасности страны. Особое внимание она уделила поддержке действующих предприятий, увеличению объемов переработки отечественного сырья и устранению препятствий, сдерживающих развитие отрасли.

По словам акима области Нурымбета Сактаганова, Восточный Казахстан - один из ведущих регионов страны по производству продуктов питания.

«Регион занимает первое место в республике по производству растительного масла, жмыха и меда, а по производству свежевыловленной рыбы, кумыса, курта и колбасных изделий - второе место. По производству мяса птицы, гречневой крупы и консервированной продукции область входит в тройку ведущих регионов Казахстана. В этом году по объему производства продуктов питания Восточный Казахстан занимает пятое место в республике», - отметил глава региона.

В 2025 году на 8-й Китайской международной выставке импорта в Шанхае казахстанские предприятия заключили контракты на поставку масложировой продукции на сумму 55 млрд теңге, из них - 26,2 млрд теңге приходятся на предприятия области - ТОО «Altyn Shygys» и ТОО «Востоксельхозпродукт». В этом году на международном форуме «Pro Молоко», прошедшем в Усть-Каменогорске, были достигнуты предварительные договоренности о поставках племенного скота из России.

«На субсидирование сельхозтоваропроизводителей выделено 26,3 млрд теңге, а на кредитование инвестиционных проектов агропромышленного комплекса предусмотрено 4 млрд теңге. Наша задача - обеспечить дальнейшую модернизацию предприятий, повышение качества продукции и расширение рынков сбыта. Все это будет способствовать укреплению продовольственной безопасности, созданию рабочих мест и повышению доходов сельских жителей», – отметил Нурымбет Сактаганов.

Заместитель акима области Ренат Курмамбаев представил информацию о текущем состоянии и перспективах развития пищевой промышленности региона.

По итогам заседания были определены основные направления дальнейшей работы: совершенствование механизмов государственной поддержки, повышение доступности льготного финансирования, стимулирование переработки отечественного сырья и расширение рынков сбыта готовой продукции.

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