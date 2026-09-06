Более 2 тысяч человек приняли участие в семейном беговом фестивале в областном центре ВКО

В Усть-Каменогорске прошло масштабное мероприятие, пропагандирующее спорт, здоровый образ жизни и семейные ценности. В семейном беговом фестивале KAZZINC FAMILY RUN приняли участие более 2 тысяч человек.

Организатором фестиваля выступил беговой проект Minimarathon.kz, генеральным спонсором стала компания «Казцинк».

Главная особенность мероприятия в том, что оно рассчитано на участников всех возрастов. В программу фестиваля вошли различные дистанции для детей, взрослых, параспортсменов и людей с особыми потребностями.

Некоторые забеги проходили вне соревновательного формата, с акцентом не столько на спортивный результат, сколько на активный отдых и хорошее настроение участников.

В фестивале также принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, преодолев дистанцию 4,2 километра.

«Сегодняшнее мероприятие - не просто спортивное соревнование. Это праздник, который объединяет детей и родителей, друзей и любителей спорта, пропагандирует здоровый образ жизни и семейные ценности. Главная особенность фестиваля в том, что здесь собрались люди разных возрастов, ведь большие достижения и яркие победы всегда начинаются с маленького шага», - отметил глава региона.

По итогам забега победители были определены в нескольких возрастных категориях. Каждый участник, достигший финиша, получил памятную медаль, а призёры были награждены специальными медалями, дипломами и подарками.

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