23 октября - Международный день снежного барса

В 1993 году биологи Олег и Ирина Логиновы из Усть-Каменогорска организовали первый в стране клуб любителей снежного барса «Ирбис», позже переросший в фонд Snow Leopard Fund.

Олег и Ирина Логиновы - известные казахстанские экологи, авторы книг о барсе и других животных, ученые и общественные деятели, занимающиеся защитой снежного барса и сохранением биоразнообразия Алтая. Они неоднократно поднимали и поднимают вопросы охраны природы Восточного Казахстана на страницах республиканских изданий. Эта инициатива имеет огромное значение для региона.

Создавать клуб биологам помогали выдающиеся казахстанские археологи - Кемаль Акишев и Бекен Нурмуханбетов.

Рождение символа началось тогда, на стыке науки о природе и истории, родилась ключевая идея. Биологи обратили внимание археологов на то, что на головном уборе Золотого человека красуются золотые бляхи с изображением крылатых барсов - священного тотема древних саков. Симбиоз древней истории и борьбы за сохранение исчезающего вида подсказал идею сделать ирбиса национальным символом современного Казахстана.

Фото: О. Логинов, из архива Логиновых