В Усть-Каменогорске состоится флешмоб 200 школьников-домбристов

В преддверии Дня Республики в торгово-развлекательном центре Maxi Mall города Усть-Каменогорска состоится особенное культурное мероприятие - флешмоб домбристов «Наследники Великой степи».

В рамках мероприятия 200 учащихся NIS одновременно исполнят музыкальные произведения на домбрах, наполнив пространство звучанием национального инструмента и продемонстрировав силу и красоту казахского искусства.

Под девизом «Наследие Великой степи - наказ будущим поколениям!» учащиеся NIS поделятся своим искусством и создадут особенную атмосферу единства, патриотизма и национального духа.

Дата и время проведения: 23 октября, 14:00.

Приглашаем всех присоединиться и вместе услышать величественное звучание домбры, почувствовать красоту национального искусства и проникнуться праздничной атмосферой Дня Республики!