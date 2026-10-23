В Усть-Каменогорске состоится флешмоб 200 школьников-домбристов
В преддверии Дня Республики в торгово-развлекательном центре Maxi Mall города Усть-Каменогорска состоится особенное культурное мероприятие - флешмоб домбристов «Наследники Великой степи».
В рамках мероприятия 200 учащихся NIS одновременно исполнят музыкальные произведения на домбрах, наполнив пространство звучанием национального инструмента и продемонстрировав силу и красоту казахского искусства.
Под девизом «Наследие Великой степи - наказ будущим поколениям!» учащиеся NIS поделятся своим искусством и создадут особенную атмосферу единства, патриотизма и национального духа.
Дата и время проведения: 23 октября, 14:00.
Приглашаем всех присоединиться и вместе услышать величественное звучание домбры, почувствовать красоту национального искусства и проникнуться праздничной атмосферой Дня Республики!