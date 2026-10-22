В ВКО расширяют возможности бесплатного IT-образования

В Восточно-Казахстанской области повышают цифровую грамотность населения, создавая возможности для бесплатного обучения программированию, освоения искусственного интеллекта и разработки собственных технологических проектов.

Об этом рассказали на выездном брифинге Региональной службы коммуникаций.

Одним из ключевых образовательных проектов стала Tomorrow School — бесплатная школа программирования и искусственного интеллекта, реализуемая фондом Alem.ai Foundation в экосистеме Astana Hub при поддержке акимата ВКО. Она открылась 24 марта 2026 года на базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева. На старте проект получил более 200 заявок. Присоединиться к обучению могут все желающие от 15 лет, независимо от предыдущего опыта и выбранной профессии.

Сначала участники проходят четырёхнедельный отборочный интенсив. Успешно завершившие его получают возможность продолжить основную программу, продолжительностью 18 месяцев. Она включает более 50 практических проектов и изучение современных технологий, в том числе искусственного интеллекта. Кампус открыт круглосуточно, поэтому обучаться можно в удобное время. Программа полностью бесплатная.

По словам регионального руководителя Tomorrow School Антона Чухрай, в первом потоке более 60 человек завершили отборочный этап в сентябре. Во втором потоке приняли участие более 70 человек, которые сейчас также завершают интенсив. Открыт набор на третий поток: ознакомительная встреча запланирована на 23 октября, а отборочный интенсив пройдёт с 26 октября по 21 ноября.

Возможности для практического применения полученных знаний создаёт Oskemen Hub — региональный филиал Astana Hub в Усть-Каменогорске. Он объединяет молодёжь, IT-специалистов, бизнес и государственные организации, помогая участникам работать над реальными задачами и развивать собственные проекты.

Одно из направлений работы хаба — десятидневные хакатоны, в ходе которых команды разрабатывают цифровые решения по запросам организаций. К примеру, по запросу прокуратуры Восточно-Казахстанской области создано приложение Clean Streets, позволяющее отмечать проблемные места на карте, создавать обращения и прикреплять фотографии. В рамках другого проекта команда APPETIT за 10 дней разработала сайт и мобильное приложение для сервиса доставки.

Кроме того, планируется открытие хабов в районах области. Это позволит расширить доступ к IT-образованию и практическим занятиям для молодёжи из сельской местности, а также даст возможность начинающим специалистам развивать свои навыки и реализовывать технологические идеи.

Источник: РСК ВКО