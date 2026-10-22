В ВКО наградили работников социальной сферы

В Восточно-Казахстанской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников системы социальной защиты. В нем принял участие аким области Нурымбет Сактаганов.

Работа в сфере социальной защиты не всегда заметна в повседневной жизни, однако ее значение для общества огромно. Поддержка граждан, оказавшихся в трудной ситуации, улучшение качества жизни людей с особыми потребностями, помощь семьям и содействие занятости населения - основные задачи специалистов этой сферы. В Казахстане профессиональный праздник работников системы социальной защиты отмечается с 2011 года. В этом году исполняется 15 лет со дня его официального учреждения.

«Социальная защита - важная сфера, определяющая ответственность государства перед народом. Основные приоритеты социальной политики, обозначенные Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, - повышение благосостояния граждан, обеспечение социальной справедливости и поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эти задачи возлагают особую ответственность на сферу социальной защиты. В отрасль активно внедряются цифровые технологии. В частности, благодаря «Цифровой карте семьи» появилась возможность заранее выявлять граждан, нуждающихся в социальной поддержке, и своевременно оказывать им необходимую помощь», - отметил Нурымбет Сактаганов.

Сегодня в системе социальной защиты Восточного Казахстана работают более 3 тысяч человек, из них - свыше 700 - социальные работники.

В ходе торжественного мероприятия специалистам, отличившимся многолетним трудом, профессионализмом и ответственностью, вручили награды Министерства труда и социальной защиты населения РК, Почетные грамоты и Благодарственные письма, а также награды акима области. В рамках торжества были отмечены лучшие отделы и учреждения районов и городов, добившиеся высоких результатов в сфере занятости населения и социальной защиты.

Памятные статуэтки вручили учреждениям, признанным лучшими по направлениям содействия занятости, оказания социальных услуг, социальной поддержки, формирования доступной среды, организации переселения и поддержки семей. Кроме этого, определили победителей в номинациях лучшая социальная практика и лучшая социальная инновация.

Церемония награждения не только позволила отметить работу специалистов, занятых в сфере социальной защиты, но и еще раз подчеркнула значимость их труда и ответственности перед обществом.

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