В ВКО с начала года интернетом обеспечен 41 населенный пункт

Сегодня под председательством акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова состоялось заседание акимата. В ходе заседания были обсуждены итоги летнего туристического сезона и вопросы обеспечения нацеленных пунктов региона мобильным интернетом посредством строительства антенно-мачтовых сооружений.

В заседании приняли участие акимы городов и районов, заседании руководители областных управлений и департаментов.

По словам руководителя управления туризма ВКО Ержана Сембинова, в регионе функционируют 447 объектов размещения, что на 64 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместимость объектов для одновременного размещения гостей увеличилась на 5,8% и достигла 22,3 тысячи койко-мест.

«За первое полугодие этого года Восточный Казахстан посетили 195,6 тысячи туристов, в том числе 188,9 тысячи отечественных туристов и 6,7 тысячи - иностранных. В инвестиционный пул туристической отрасли включены 30 проектов, общей стоимостью 123 млрд теңге,

которые будут реализованы до 2030 года. В области реализован ряд инфраструктурных проектов на дорогах, ведущих к Бухтарминскому водохранилищу и озерам Уланского района. Завершено строительство участка дороги к санаторию «Рахмановские ключи», - отметил он.

Строительство моста на участке республиканской автодороги «Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи», обходящем Осиновский перевал, находится на завершающей стадии. Вместе с тем, продолжается строительство моста через реку Ак Берел, ведущего к озеру Язовое вблизи села Берел.

Работы по развитию инфраструктуры в популярных туристических местах продолжаются поэтапно. В поселке Новая Бухтарма района Алтай заменено более 20 километров тепловых сетей и построена линия электропередачи, протяженностью 12 километров, а также проведена реконструкция подстанций «Голубой залив» и «Новая Бухтарма».

В целях решения проблемы дефицита электроэнергии за счет средств инвесторов планируется строительство 11 малых гидроэлектростанций в Катон-Карагайском и Маркакольском районах. В настоящее время продолжается работа по обеспечению туристических зон мобильной связью и интернетом.

«С начала года интернет проведен в 41 село региона. Таким образом, на сегодняшний день интернетом обеспечены 307 - из 349 населенных пунктов области. В их числе - 6 городов и 301 село, что охватывает 99% населения региона. Обеспечение оставшихся 42 небольших и отдаленных населенных пунктов будет осуществляться на основе индивидуальных технических решений с учетом географических, климатических и инфраструктурных особенностей», - сообщил руководитель управления цифровизации и архивов ВКО Кайрат Бимагамбетов.

По его словам, в Усть-Каменогорске ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» запустило 88 базовых станций стандарта 5G. До конца текущего года оператор планирует установить еще пять базовых станций. На постоянной основе проводится мониторинг качества связи и актуализируется цифровая карта покрытия территории области.

Аким области отметил необходимость разработки проектно-сметной документации на строительство пешеходного моста через реку Ак Берел, ведущего к водопаду Кокколь на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка.

«Управления туризма, пассажирского транспорта, энергетики и цифровизации совместно с акиматами городов и районов должны разработать перечень приоритетных инфраструктурных проектов, необходимых для развития туризма. Акимам необходимо оказывать операторам связи соответствующее содействие при прохождении разрешительных процедур, необходимых для строительства объектов связи. Продолжайте мероприятия по устранению «белых пятен» мобильной связи в Усть-Каменогорске. Теперь нам необходимо системно продолжить работу по обеспечению интернетом оставшихся 42 небольших и отдалённых населенных пунктов», - отметил аким области.

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