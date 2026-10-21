Аким ВКО посетил дома семей, переехавших в село Маралды

Две многодетные семьи из Актау и Алматинской области обживаются в селе Маралды Курчумского района ВКО. Во время рабочей поездки аким области Нурымбет Сактаганов побывал у них дома и ознакомился с условиями, в которых они живут.

В семье из Актау растут пятеро детей. Отец работает учителем математики. Вторая семья приехала из Алматинской области с четырьмя детьми. Один из членов семьи - медицинский работник.

Обеим семьям предоставили жильё и нужную социальную поддержку. Дети учатся в местной школе и получают бесплатное горячее питание. Для села приезд этих семей ещё и возможность пополнить ряды учителей и медработников.

Аким области также побывал в средней школе Маралды. Здесь при поддержке Правительства РК капитально отремонтировали крышу и установили новую систему отопления. Она уже работает, обеспечивая тепло в классах.

«Кровля школы отремонтирована, вопрос отопления решён. В следующем году проведём ремонт внутренних помещений школы. Продолжим работу по развитию села Маралды», - сообщил аким области.

Помимо ремонта школы, в селе продолжат заниматься привлечением специалистов и помогать им обустраиваться на новом месте. Важно, чтобы у приехавших семей были условия для жизни и работы, а у их детей - для учёбы.

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