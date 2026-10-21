В Курчумском районе строится центр молодёжи и активного долголетия

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов во время рабочей поездки в Курчумский район осмотрел строящийся центр молодёжи и активного долголетия в селе Куйган.

Меморандум о сотрудничестве по строительству здания был подписан в 2026 году с ТОО «ДОСПроектСтрой». В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы.

На сегодня основные работы по возведению здания завершились. В настоящее время уложена кровля, выполнена наружная отделка, установлены окна и дверные блоки, ведутся внутренние отделочные работы. Строительство идёт в соответствии с утверждённым графиком.

«Жители давно просили построить этот центр. И молодёжь, и пожилые люди смогут приходить сюда и проводить время с пользой. А молодое поколение сможет прислушиваться к советам старших, а также организовывать здесь различные мероприятия и встречи», - сказал аким области.

Новый центр станет важным общественным пространством, где жители села смогут проводить культурный досуг и заниматься творчеством. Завершить проект планируется до конца года.

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