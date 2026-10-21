В ВКО налоговые поступления в республиканский бюджет выросли на 154%

За девять месяцев 2026 года Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области обеспечил поступление в республиканский бюджет 255,3 млрд теңге. План выполнен на 100,2%: сверх установленного показателя поступило 400 млн теңге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём поступлений увеличился на 89,3 млрд теңге, или 154%.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель ДГД по ВКО Саят Бимагамбетов.

Основную часть доходов обеспечили три источника: налог на добычу полезных ископаемых, налог на добавленную стоимость на товары, импортированные из стран Евразийского экономического союза, и корпоративный подоходный налог с юридических лиц и субъектов крупного предпринимательства.

На налог на добычу полезных ископаемых пришлось 111,3 млрд теңге — 27% всех поступлений. Ещё 105,3 млрд теңге поступило за счёт НДС на импорт из стран ЕАЭС, что составляет 25,5% от общего объёма. Корпоративный подоходный налог с крупных предприятий обеспечил 72,4 млрд теңге, или 17,6%.

Дополнительные поступления в бюджет обеспечили меры налогового и таможенного администрирования. Благодаря этой работе, за отчётный период в республиканский бюджет направлено ещё 11,9 млрд теңге.

Источник: РСК ВКО