В Курчумском районе построена современная школа, рассчитанная на 50 учеников

В селе Кыстау-Курчум Курчумского района ВКО дети теперь будут учиться в новой школе. Её открыли в преддверии Дня Республики. Разделить радость с учениками, учителями и родителями приехал аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

До этого школьники занимались в здании, построенном ещё в 1975 году. Новая основная средняя школа рассчитана на 50 учеников. Все дети будут учиться в одну смену, а педагоги работать в современных условиях.

На открытии глава региона подчеркнул: у сельских детей должны быть такие же возможности для качественного образования, как у городских. Именно такую задачу поставил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Родители и учителя должны совместными усилиями воспитывать наших детей, создавать условия для их дальнейшего становления как личностей. Мы продолжим работу по улучшению школьной инфраструктуры в сёлах региона», - отметил Нурымбет Сактаганов.

В последние годы в селе стало больше учеников начальных классов. Это ещё раз показало, насколько важно обновить школу и создать удобные условия для детей и учителей.

В школе трудятся 13 педагогов и столько же технических сотрудников. Новое здание оборудовано электрической системой отопления.

Открытие школы в Кыстау-Курчуме стало частью работы по обновлению школ нашего региона. Приоритет её в том, чтобы предоставить восточноказахстанским детям возможность получать качественное образование в своём родном селе.

(При использовании материалов ссылка на пресс-службу акима ВКО обязательна).