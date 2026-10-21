Спортсмены Восточно-Казахстанской области успешно выступают на V Азиатских Пара-играх «Аичи - Нагоя-2026», которые проходят в Японии с 18 по 24 октября.

В составе сборной Казахстана регион представляют Виктор Волков (пара-плавание) и Ардак Нурмагамбетов (пара-настольный теннис).

Виктор Волков завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. В заплыве на 400 метров он финишировал пятым. Спортсмен также принимает участие в соревнованиях на дистанции 50 метров вольным стилем.

Ардак Нурмагамбетов также поднялся на пьедестал почета. В матче за третье место он встретился с представителем Индии и одержал победу, завоевав бронзу Азиатских Пара-игр.

По итогам соревнований в копилке спортсменов Восточно-Казахстанской области есть две бронзовые медали. Эти результаты стали достойным вкладом в выступление сборной Казахстана и еще одним подтверждением успехов региона в развитии Паралимпийского спорта.

От всей души поздравляем наших спортсменов и их тренеров с достойными результатами! Желаем новых побед, сил и уверенности в своих возможностях!

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