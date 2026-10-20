Городской библиотеке Усть-Каменогорска исполнилось 10 лет со дня присвоения имени О.Бокея

Городская библиотека имени Оралхана Бокея в Усть-Каменогорске отметила 10-летие со дня присвоения ей имени выдающегося писателя. За это время она превратилась из традиционного духовного центра в культурно-просветительское пространство, освоившее современные технологии и предлагающее читателям новые возможности.

31 октября 2016 года, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 637, Централизованной библиотечной системе города Усть-Каменогорска было присвоено имя Оралхана Бокея. С тех пор коллектив библиотеки прилагает усилия для популяризации духовного наследия писателя, повышения интереса читателей к книгам и развития библиотечной деятельности в соответствии с требованиями времени.

В рамках юбилея состоялось торжественное мероприятие «Оралхан Бөкеймен - 10 жыл!», на котором были представлены проекты и достижения культурного учреждения за этот период. Видеоматериал «10 лет - 10 достижений» продемонстрировал путь развития библиотеки, ее новые инициативы и возможности, которые она предлагает читателям.

Одним из важных проектов библиотеки стала электронная библиотека BOKEY.KZ. Эта платформа направлена на сохранение, изучение и широкую популяризацию жизни и творчества Оралхана Бокея. Благодаря проекту появилась возможность знакомиться с литературным наследием писателя в цифровом формате. Это - современный способ сохранить произведения автора для будущих поколений и сделать их доступными читателям.

Сегодня в работе библиотеки особое внимание уделяется цифровым технологиям и возможностям искусственного интеллекта. Объявление 2026 года в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта также повышает значимость инициатив в этом направлении.

В библиотеке работает чат-бот, предназначенный для ответов на вопросы читателей. А проект «Digital Fashion» открывает виртуальный мир моды и позволяет по-новому развивать интерес молодежи к творчеству.

Особого внимания заслуживает и мультстудия для детей. Здесь юные читатели сначала выбирают и читают книгу, а затем создают мультфильмы о ее героях. Таким образом, чтение сочетается с творческим процессом, открывая возможности для развития воображения, мышления и цифровых навыков детей.

Специалисты библиотеки также используют технологии оживления фотографий. Благодаря этому старые фотографии писателя Оралхана Бокея были раскрашены и представлены в новом виде. Такой подход не только позволяет оживить историческую память, но и помогает молодому поколению ближе познакомиться с жизнью и личностью писателя.

Коллектив библиотеки не ограничивается использованием современных технологий в собственной деятельности. Сотрудники помогают жителям бесплатно осваивать инструменты искусственного интеллекта, проводят семинары и мастер-классы. Подобные инициативы способствуют повышению цифровой грамотности и помогают эффективно использовать новые технологии в повседневной жизни.

Кроме того, библиотека уделяет внимание обмену опытом и повышению профессиональных знаний. 29–30 июня текущего года здесь состоялась международная конференция библиотекарей Центральной Азии «Болашақтан қорықпау: жасанды интеллект дәуіріндегі кітапхана». Специалисты из разных стран и регионов Казахстана обсудили новые тенденции в библиотечной сфере, возможности применения искусственного интеллекта и роль культурно-просветительских учреждений в цифровую эпоху.

Эти инициативы показывают, что библиотека постепенно превращается не просто в место хранения информации, а в открытую площадку, создающую условия для освоения новых знаний и технологий.

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