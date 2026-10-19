Меньше пробок, удобнее дворы: аким ВКО проверил дорожные работы в областном центре

Дополнительные выезды в сторону Самарского шоссе, состояние дорог и нехватка парковочных мест возле новых домов стали главными темами рабочего объезда Усть-Каменогорска.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов проверил ход работ и обсудил с ответственными службами вопросы, которые ежедневно волнуют горожан.

Первой остановкой стало пересечение улиц Алии Молдагуловой и Дружбы Народов. Здесь завершается строительство дополнительного выезда из Куленовки на Самарское шоссе. Новая дорога должна сократить утренние заторы на улице Алии Молдагуловой и сделать поездки жителей удобнее.

Асфальт уже уложен. Подрядчикам осталось установить бордюры и привести в порядок прилегающую территорию. Глава региона поручил завершить работы без затягивания сроков, устранить ямы на соседних участках и обеспечить безопасный проезд через железнодорожные переезды.

«Дополнительные дороги помогут оптимизировать транспортное движение и сократить время, которое жители тратят на дорогу. Кроме того, уменьшение количества автомашин, которые стоят в пробках, положительно скажется и на качестве воздуха. Поэтому важно качественно выполнить работы и обеспечить безопасность дорожного движения. Пока позволяет погода, необходимо устранить все недочёты», - сказал Нурымбет Сактаганов.

Аким области также осмотрел новую дорогу вдоль проспекта К. Сатпаева в направлении Самарского шоссе. Она даст водителям ещё один вариант проезда и поможет разгрузить движение на этом направлении.

Отдельно во время объезда обсудили ситуацию возле новых жилых комплексов «Золотого квадрата» и объектов компании «Тумар групп» на пересечении улиц Мира (Бейбітшілік) и Кайсенова. Здесь внимание уделили парковкам, подъездам к домам и безопасности движения во дворах.

С появлением новых многоэтажек растёт и число авто. Поэтому уже на этапе планирования нужно учитывать, где жители будут парковаться, насколько удобно им будет выезжать из двора и смогут ли пешеходы безопасно передвигаться возле дома.

Для того, чтобы оценить ситуацию на этой территории, глава региона поручил акиму Усть-Каменогорска собрать данные по каждому жилому комплексу: сколько в нём квартир, сколько парковочных мест предусмотрено проектом и какую нагрузку испытывают прилегающие дороги. После этого ожидается отдельное совещание с участием полиции и ответственных служб для рассмотрения конкретных решений.

Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что строительство жилья должно сопровождаться обустройством дорог, парковок и пешеходных пространств. Эти вопросы необходимо решать вместе, с учётом повседневных потребностей жителей.

По итогам объезда ответственным ведомствам поручено проконтролировать качество работ и устранение выявленных недостатков.

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