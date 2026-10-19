Аким ВКО поздравил спасателей с профессиональным праздником

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поздравил восточно-казахстанских спасателей с их профессиональным праздником - Днём спасателя.

«Поздравляю с Днем спасателя! Труд спасателей, которые в трудную минуту приходят на помощь и самоотверженно борются за спасение человеческих жизней, всегда заслуживает глубокого уважения. В самые сложные моменты специалисты этой сферы протягивают руку помощи тем, кто оказался в беде, и стоят на страже безопасности и спокойствия людей. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного благополучия. Пусть ваш труд приносит хорошие результаты, а уважение и признательность людей всегда будут вам наградой!», - отметил глава региона.

Сегодня в Департаменте чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстанской области работают 1 450 человек. С начала года подразделения совершили около 4 000 оперативных выездов и провели более 1 100 аварийно-спасательных работ, в результате которых 145 человек, еще 160 эвакуированы. Каждый год обновляется парк техники и осваиваются новые методы работы.

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Фото: ДЧС ВКО