В районах ВКО внедряют цифровые технологии для обеспечения общественной безопасности

В Восточно-Казахстанской области ведётся работа по созданию центров оперативного управления в районах. Новая система позволит повысить эффективность работы полиции, усилить профилактику правонарушений и обеспечить оперативное реагирование на происшествия.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель начальника Департамента полиции ВКО, полковник полиции Эльдар Карсакбаев.

По его словам, развитие центров оперативного управления до районного уровня осуществляется в рамках поручений Президента Республики Казахстан. Основная задача центров - автоматизация приёма и регистрации сообщений, поступающих на канал «102», а также оперативное управление силами и средствами полиции.

В каждом районном центре установлено по 77 камер видеонаблюдения. Видеопоток передаётся в областной центр и Министерство внутренних дел РК. Это позволяет контролировать обстановку в общественных местах и предупреждать правонарушения.

Кроме того, для контроля за соблюдением правил дорожного движения в каждом районном центре предусмотрена установка пяти автоматизированных комплексов фиксации нарушений. Они позволят отслеживать дорожную обстановку, фиксировать движение транспортных средств и оперативно выявлять автомобили, находящиеся в розыске или предположительно связанные с уголовными делами.

Системы видеонаблюдения также оснащены функциями видеоаналитики и распознавания лиц. Накопленные данные помогут проводить оперативный анализ при раскрытии преступлений по горячим следам. Помимо этого, предусмотрено использование беспилотных летательных аппаратов для воздушного патрулирования, поиска и проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В дальнейшем планируется внедрение межведомственной системы цифровой радиосвязи по схеме «район - область - центр». Система на базе стандарта DMR позволит наладить взаимодействие между полицией, подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардией, уголовно-исполнительной системой и организациями здравоохранения.

Как отметил Эльдар Карсакбаев, внедрение цифровых решений - одно из ключевых направлений обеспечения общественной безопасности. Эффективное использование современных технологий и укрепление взаимодействия государственных органов позволят предупреждать правонарушения и создавать безопасную среду для жителей региона.

Источник: РСК ВКО