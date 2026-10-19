Фехтовальщики ВКО вновь победили на мировой арене

Спортсмены Восточно-Казахстанской области показали высокие результаты на международной арене, прославив регион. Мужская сборная Казахстана по фехтованию завоевала золотую медаль Кубка мира, а футбольный клуб «Алтай Өскемен» готовится к решающим матчам сезона, чтобы сохранить место в Премьер-лиге Казахстана.

Мужская сборная Казахстана по фехтованию завоевала первую золотую медаль Кубка мира в сезоне 2026-2027 г.г. В финале международного турнира, прошедшего в Марокко, казахстанские спортсмены одержали победу над сборной России со счётом 45:40 и стали победителями соревнований.

В составе Национальной сборной выступили спортсмены Восточно-Казахстанской области Кирил Павлов, Вадим Шарлаимов, Кирилл Проходов. Их успехами на международных соревнованиях наш регион поистине гордится. Сборная Казахстана продемонстрировала высокий уровень подготовки, мастерство и волю к победе.

В первом раунде наши соотечественники обыграли сборную Турции со счётом 45:20, в 1/8 финала победили спортсменов Гонконга - 45:28. А в четвертьфинале они одержали верх над египетской сборной со счётом 45:40.

В полуфинале с таким же результатом обыграли французов. В напряжённом финальном поединке казахстанцы победили и сборную России - 45:40.

Таким образом, казахстанские фехтовальщики выиграли все пять встреч и завоевали золото Кубка мира.

Ещё одной важной новостью регионального спорта стал очередной матч футбольного клуба «Алтай Өскемен» в Премьер-лиге Казахстана. В перенесённом матче 23-го тура чемпионата Казахстана усть-каменогорская команда встретилась с «Атырау» и сыграла вничью - 1:1.

На 33-й минуте нападающий «Алтай Өскемен» Ибрагим Дадаев открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Однако на последних минутах матча один из игроков усть-каменогорского клуба был удалён с поля. Получив численное преимущество, соперник вскоре сравнял счёт. В результате команды набрали по одному очку.

Сезон близится к завершению, поэтому оставшиеся две встречи имеют особое значение для «Алтай Өскемен». 25 октября команда примет на своём поле «Елімай», а 30 октября сыграет в Алматы против «Қайрата».

Результаты этих матчей напрямую повлияют на шансы клуба сохранить место в Премьер-лиге. В связи с этим, в предстоящих играх команда намерена приложить все силы, чтобы набрать необходимые очки.

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