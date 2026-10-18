Волейбольный клуб «BEREL» начинает выступление в Национальной лиге с победы

Волейбольная команда «BEREL» из Восточного Казахстана одержала победу со счетом 3:2 над клубом «QUANYSH» из Петропавловска в своем стартовом матче Национальной лиги Казахстана.

Встреча прошла в упорной борьбе, волейболисты из Восточного Казахстана проявили исключительную стойкость в решающие моменты игры. Эта победа доставила особую радость болельщикам, тем более что состав «BEREL» полностью сформирован из местных игроков.

Несмотря на то, что в начале встречи команда уступала в счете, волейболисты из Восточного Казахстана боролись за победу до самого конца и в итоге сумели переломить ход игры в свою пользу.

Борьба в четвертой партии запомнилась особенно ярко. У соперников было три возможности завершить матч в свою пользу, однако игроки «BEREL» проявили огромную решимость в эти критические моменты, сравняли счет и проложили путь к победе. Такой исход стал подтверждением, как слаженных командных действий на площадке, так и серьезной психологической подготовки спортсменов.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поздравил волейболистов с победой и высоко оценил их игру.

«Я и сам люблю волейбол. Знаю, как непросто перестроиться и продолжать борьбу, когда сопернику до победы остается всего одно очко. Молодцы, ребята! Это результат вашего упорного труда на тренировках и самоотдачи тренеров», - отметил аким области.

18 октября команды встретятся вновь. Матч пройдет в 18:00 во Дворце единоборств («Жекпе-жек сарайы»). Вход - свободный. Приглашаем болельщиков прийти и поддержать местную команду «BEREL»!

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