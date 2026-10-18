18 октября отмечается День духовного согласия в Казахстане

День духовного согласия в Казахстане - праздник единства и межнационального и межконфессионального согласия, объединяющий граждан всех национальностей, вероисповедания и убеждений во имя диалога, взаимопонимания, мира и стабильности в обществе.

Сегодня в Восточно-Казахстанской области функционируют 148 религиозных объединений, представляющих 11 конфессий.

Накануне праздника в областном центре прошел форум с участием духовных лидеров, представителей религиозных объединений, общественности, молодежных организаций.