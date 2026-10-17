В ВКО прошёл творческий вечер акына-айтыскера Серика Кусанбаева

В Восточно-Казахстанской областной филармонии состоялся творческий вечер «Дариға-ай, дәурен!» видного представителя искусства айтыса, неоднократного обладателя Гран-при международных и республиканских состязаний акынов, жыршы-термеши Серика Кусанбаева.

В мероприятии принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Вечер, посвящённый творчеству поэта, который приумножает ценность национального искусства слова и продолжает казахские поэтические традиции, объединил сегодня ценителей искусства. В программе переплелись песни, поэтические произведения и кюи.

Серик Кусанбаев снискал искреннюю любовь зрителей благодаря мастерству импровизации, меткости мысли и яркому поэтическому слову.

«Идея Справедливого Казахстана, которой придерживается наш Президент Касым-Жомарт Токаев, и стремление к истине и справедливости, лежащее в основе искусства айтыса, - созвучные друг другу ценности. Многогранный талант акына-айтыскера, жыршы-термеши, писателя и журналиста Серика Садуакасовича внёс весомый вклад в развитие казахской культуры. В таких произведениях, как «Байғыз», «Жырлаумен өткен 20 жыл», «Көкдауыл», «Дүбірге толы дүние» и «Байбура ашуы», отражаются дух времени и национальные идеалы, получившие высокую оценку читателей. Сегодня вы вносите значительный вклад в наставничество молодых акынов и сохранение преемственности традиций айтыса. Пусть и впредь ваше перо будет сильным, мысль - острой, а вдохновение - безграничным», - обратился к акыну Нурымбет Сактаганов.

Зрителям показали видеоролик о жизни и творческом пути акына. Затем прошёл айтыс и прозвучали традиционные песни и кюи.

К творческому вечеру присоединились и обладатели «Алтын домбыра» Бекарыс Шойбеков и Аспанбек Шугатай, поэты Елена Абдихалыкова, Ардабек Акбаба, Серик Куанганулы, а также деятель культуры РК, исполнитель традиционных песен Еркин Шукуман и другие артисты.

Произведения в исполнении каждого из участников обогатили содержание вечера и оставили у публики яркие впечатления. Мысли и чувства, рождённые произведениями акына, звучание песен и кюев ещё раз раскрыли духовную преемственность национального искусства, передающегося из поколения в поколение.

В завершение вечера Серик Кусанбаев исполнил песню «Достарға». Песня в исполнении самого акына стала трогательным завершением сегодняшней творческой встречи.

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