В ВКО ко Дню Республики пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest»

В преддверии празднования Дня Республики в Восточно-Казахстанской области пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», которые стартуют 17 октября и продлятся до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории Восточно-Казахстанской области, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.

Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях «Republic Day» и «Bereke Fest»:

ТРЦ «Maxi Mall», г. Усть-Каменогорск, пр. К. Сатпаева, 51;

ТРЦ «АДК», г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 110;

ТРЦ «АДК», г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 62;

ТД «Император», г. Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова, 28;

ТД «Альшемали» г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, 16/1;

ТД «Фараон», г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 159;

ТД «Фараон», г. Усть-Каменогорск, пр. К. Сатпаева, 39;

ТЦ «ТНП», магазин строительных материалов г. Усть-Каменогорск, пр. К. Сатпаева, 39;

ТЦ «ТНП», магазин строительных материалов г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 159/3;

ТД «Тропик», г. Риддер, ул. Гоголя, 37;

ТД «Добрострой», г. Алтай, бульвар Бурнашова, 22.

Список супермаркетов, участвующих в акции «Bereke Fest»:

ТС «Колос», г. Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова, 15;

ТС «Волна», г. Усть-Каменогорск, ул. К. Батыра, 114;

ТС «Magnum», г. Усть-Каменогорск, пр. Каныша Сатпаева, 16/1;

ТС «Magnum», г. Усть-Каменогорск, ул. Жибек Жолы, 1;

ТС «Magnum», г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 10;

ТС «A-Store», г. Усть-Каменогорск, пр. Каныша Сатпаева, 51;

ТС «A-Store», ADK River, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 62;

ТС «A-Store», г. Усть-Каменогорск, ТД «Валентина»;

ТС «A-Store», г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 110;

ТС «A-Store», г. Усть-Каменогорск, ул. Багдата Шаяхметова, 13;

ТС «A-Store», г. Усть-Каменогорск, пр. Каныша Сатпаева, 15Б;

ТС «City Center», г. Усть-Каменогорск, ул. Виноградова, 17а;

ТС «La Central», г. Усть-Каменогорск, пр. Н. Назарбаева, 6;

ТС «Апельсин», г. Риддер, ул. Кунаева, 23;

ТС «Алтай Маркет», г. Усть-Каменогорск, ул. Жибек жолы, 44.

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