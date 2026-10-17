В ВКО ко Дню Республики пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest»
В преддверии празднования Дня Республики в Восточно-Казахстанской области пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», которые стартуют 17 октября и продлятся до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.
Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.
Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.
Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.
С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории Восточно-Казахстанской области, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.
Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях «Republic Day» и «Bereke Fest»:
ТРЦ «Maxi Mall», г. Усть-Каменогорск, пр. К. Сатпаева, 51;
ТРЦ «АДК», г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 110;
ТРЦ «АДК», г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 62;
ТД «Император», г. Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова, 28;
ТД «Альшемали» г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, 16/1;
ТД «Фараон», г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 159;
ТД «Фараон», г. Усть-Каменогорск, пр. К. Сатпаева, 39;
ТЦ «ТНП», магазин строительных материалов г. Усть-Каменогорск, пр. К. Сатпаева, 39;
ТЦ «ТНП», магазин строительных материалов г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 159/3;
ТД «Тропик», г. Риддер, ул. Гоголя, 37;
ТД «Добрострой», г. Алтай, бульвар Бурнашова, 22.
Список супермаркетов, участвующих в акции «Bereke Fest»:
ТС «Колос», г. Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова, 15;
ТС «Волна», г. Усть-Каменогорск, ул. К. Батыра, 114;
ТС «Magnum», г. Усть-Каменогорск, пр. Каныша Сатпаева, 16/1;
ТС «Magnum», г. Усть-Каменогорск, ул. Жибек Жолы, 1;
ТС «Magnum», г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, 10;
ТС «A-Store», г. Усть-Каменогорск, пр. Каныша Сатпаева, 51;
ТС «A-Store», ADK River, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 62;
ТС «A-Store», г. Усть-Каменогорск, ТД «Валентина»;
ТС «A-Store», г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 110;
ТС «A-Store», г. Усть-Каменогорск, ул. Багдата Шаяхметова, 13;
ТС «A-Store», г. Усть-Каменогорск, пр. Каныша Сатпаева, 15Б;
ТС «City Center», г. Усть-Каменогорск, ул. Виноградова, 17а;
ТС «La Central», г. Усть-Каменогорск, пр. Н. Назарбаева, 6;
ТС «Апельсин», г. Риддер, ул. Кунаева, 23;
ТС «Алтай Маркет», г. Усть-Каменогорск, ул. Жибек жолы, 44.
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