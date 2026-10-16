В областном центре ВКО представили прошлое и будущее Риддера

В Усть-Каменогорске в рамках областного проекта «Туған жер – алтын бесігім» проходят Дни культуры города Риддера. Вместе с жителями выставку и концерт в областной филармонии посетил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Риддер - город, который отличается не только промышленностью, но и богатой историей, неповторимой природой и талантливыми людьми. На выставке были представлены его сегодняшняя жизнь, традиции и направления развития. У входа гостей встречал интерактивный робот, с первых минут знакомства с экспозицией он создавал особую атмосферу.

Посетители увидели редкие издания, инсталляции из книг и голограммы. А композиция «Риддер в чемодане» позволила ознакомиться с особенностями города в необычном формате. Гостям также продемонстрировали продукцию местных производителей и изделия мастеров прикладного искусства, которые при желании можно было купить.

Важной частью выставки стала живописная природа Риддера. Здесь были представлены экспонаты животных, лекарственные травы, редкие растения и различные сорта облепихи. Продукция из природного сырья показала, что в городе реализуются инициативы, направленные на эффективное использование местных ресурсов.

Одним из наиболее содержательных направлений выставки стали инновационные проекты риддерских учеников школы-лицея №1. Юные исследователи предложили свои решения проблем в области экологии, здоровья, быта и цифровых технологий.

К примеру, проект SteepWrap направлен на создание биоразлагаемого упаковочного материала. Школьники исследуют его прочность и водостойкость, особенности разложения в компосте и влияние на прорастание семян. Ну а цель проекта - предложить экологичную альтернативу традиционной упаковке.

Финалом вечера стал гала-концерт. Творческие номера в сочетании с современными сценическими решениями широко представили культурную жизнь Риддера.

Одной из необычных новинок программы стало использование двух дронов для доставки микрофонов на сцену. Концерт на казахском и русском языках вёл искусственный интеллект. Кроме того, зрителям предложили интерактивную QR-игру. Отвечая на вопросы, представленные на LED-экранах, участники проверяли свои знания о Риддере и получали подарки.

Мультимедийное оформление и видеотрансляция также дополнили содержание вечера. Таким образом, искусство и культура города объединились с возможностями современных технологий.

17 октября, в 8:00, на территории оптово-распределительного центра «Алтай» начнется сельскохозяйственная ярмарка Риддера.

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