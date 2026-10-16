В ВКО прошел областной форум с участием духовных лидеров

В преддверии Дня духовного согласия, который отмечается в Казахстане 18 октября, в Усть-Каменогорске аким области поздравил представителей религиозных объединений, общественности, молодежных организаций с предстоящим праздником.

Сегодня в Восточном Казахстане функционируют 148 религиозных объединений, представляющих 11 конфессий.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поздравил духовных лидеров региона, поблагодарив их за ежедневный труд в деле воспитании молодёжи, поддержке людей, добрых делах.

«Сегодня перед нами стоят общие масштабные задачи. Главная из них - это бережное сохранение мира на родной земле и надежная защита наших земляков, особенно подрастающего поколения, от чуждых нашему обществу деструктивных идеологий», - подчеркнул он.

Как отметил аким области, уважение к свободе вероисповедания и культурному многообразию - важные принципы государственной политики Казахстана. В ВКО эту работу продолжают вместе с религиозными объединениями. Открытые диалоги, в том числе межконфессиональные, а также готовность слышать друг друга помогают сохранять доверие между восточноказахстанцами, порой, и разных убеждений.

В своем обращении руководитель области сделал акцент на воспитании детей. Умение отличать добро от жестокости, уважать чужую веру, думать самостоятельно складываются из разговоров и примеров взрослых. Поэтому так важны участие духовных наставников в жизни молодёжи и их помощь в защите подрастающего поколения от разрушительных идей.

Нурымбет Сактаганов пожелал всем жителям Восточного Казахстана здоровья, благополучия и согласия, поблагодарил представителей религиозных общин за вклад в мирную жизнь области.

Почётные грамоты акима получили главный имам ВКО Думан Сайфуллин и архиепископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий. Благодарственным письмом отмечен главный пастор церкви «Родник» Владимир Вольф. Награды Комитета по делам религий Министерства культуры и информации РК вручены сотрудникам, которые изучают религиозную ситуацию, работают с людьми и занимаются профилактикой экстремизма.

В рамках праздничного мероприятия прошла выставка «Восточный Казахстан: общая летопись природы и истории», а также звучали песни и музыкальные произведения, хорошо знакомые разным поколениям восточноказахстанцев.

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