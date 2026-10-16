В Восточном Казахстане отозвано 29 лицензий на старательство

Управлением предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области продолжается работа по контролю за соблюдением недропользователями требований законодательства Республики Казахстан в сфере недропользования.

По состоянию на 16 октября текущего года, в Восточно-Казахстанской области отозвано 29 лицензий на старательство в связи с выявленными нарушениями требований законодательства Республики Казахстан и условий предоставленных лицензий.

В рамках контрольных мероприятий проводятся выездные осмотры участков недропользования, в ходе которых проверяется соблюдение установленных требований при осуществлении старательской деятельности. По результатам проверок принимаются соответствующие меры в отношении недропользователей, допустивших нарушения.

Работа в данном направлении направлена на обеспечение законности при осуществлении старательской деятельности и повышение ответственности недропользователей за соблюдение установленных требований.