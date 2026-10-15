Наука для промышленности: в ВКО открыли Институт критических материалов

В Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д.Серикбаева прошла официальная церемония открытия Института критических материалов и устойчивой металлургии, и началось строительство его нового здания. В торжественном мероприятии принял участие аким Восточного Казахстана Нурымбет Сактаганов.

На днях ректор университета им. Д.Серикбаева Сауле Рахметуллина рассказала в Астане Главе государства о реализуемых на их базе проектах. И в знак продолжения проводимой работы в ВКО открыли научный институт критических материалов.

Новый институт позволит укрепить научный потенциал региона, разрабатывать технологии, необходимые для горно-металлургической отрасли, и развивать исследования в области глубокой переработки минерального сырья. Его появление нацелено на системное развитие научно-исследовательской работы в сфере редкоземельных металлов в Восточно-Казахстанской области.

В задачи института входят: исследование современных способов переработки критических материалов и редких металлов, повышение эффективности производственных процессов и разработка экологически устойчивых решений в металлургии. Его работа охватит переработку техногенных отходов, создание передовых материалов и цифровизацию горно-металлургического комплекса. Приоритетное внимание в исследованиях будет уделяться и использованию возможностей ИИ и математического моделирования.

В знак старта этого проекта прошла церемония закладки капсулы в фундамент нового здания института. В будущем здесь создадут нужные условия для проведения исследований, испытания современных технологий и укрепления связей между наукой и производством.

В своём обращении аким Восточно-Казахстанской области остановился на важности объединения производственного потенциала региона с научными исследованиями.

«Восточный Казахстан - один из ведущих центров горно-металлургической отрасли страны. В области сформированы мощная производственная база и высокий научный потенциал. Сегодня важно, чтобы научные разработки применялись на реальном производстве и отвечали запросам промышленности. Одна из главных задач нового института - разработка и внедрение в производство современных технологий переработки минерального сырья. Уверен, что совместная работа учёных и представителей промышленности позволит добиться конкретных результатов и укрепить позиции региона в сфере критических и редких металлов», - сказал Нурымбет Сактаганов.

В регионе расширяется и масштаб работы по развитию науки. По итогам минувшего года расходы на научные исследования и разработки в ВКО превысили 12 млрд.теңге. Этот показатель на 11 % больше, чем годом ранее, что вывело нашу область в пятёрку по всей стране.

Проект поможет расширить международное научное сотрудничество. Так, на фоне укрепления связей между научно-образовательными организациями Казахстана и Бельгии рассматривается вопрос создания совместного научно-образовательного центра ВКТУ им. Д.Серикбаева и Института устойчивых металлов и минералов университета KU Leuven. Такое партнёрство откроет возможности для обмена передовым научным опытом, проведения совместных исследований и привлечения в регион международных научных компетенций.

«Для меня стало большой честью представить ВКТУ на Казахстанско-Бельгийском форуме ректоров — встрече, объединившей лидеров двух государств, академическое сообщество, науку и технологии. Участие Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Короля Бельгии Филиппа и Королевы Матильды придало форуму особое значение и подчеркнуло высокий уровень отношений между Казахстаном и Бельгией. В своём выступлении представила подход ВКТУ: искусственный интеллект должен стать реальным рабочим инструментом инженера. Именно на этом основана наша модель AI+X, где X — транспортное машиностроение, металлургия и критические материалы», - сказала ректор ВКТУ Сауле Рахметуллина.

Открытие института расширит возможности Восточного Казахстана в сфере науки и высоких технологий, а также придаст импульс подготовке инженерных и научных кадров. А возведение нового здания станет базой для развития исследовательской инфраструктуры в этом направлении.

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