Вопросы состояния дорог и развития ресторанного бизнеса: аким ВКО провел прием граждан

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провел личный прием граждан. В нем приняли участие представители профильных управлений и местных акиматов. Жители подняли вопросы обеспечения жильем, жилищно-коммунального хозяйства, дорог и предпринимательства.

Так, Марина Сальникова пожаловалась на ухудшение состояния дорог в селе Ново-Явленка из-за интенсивного движения большегрузных автомобилей, перевозящих щебень из карьера ТОО «KMM TAS». Глава региона поручил провести проверку и принять соответствующие меры в случае подтверждения данного факта.

А Балауса Бакытжанкызы рассказала о намерении развивать ресторанный бизнес на территории Рахмановских ключей в Катон-Карагайском районе. Она является владелицей сети ресторанов, в которую входит этноресторан «Bal-Uyz», пользующийся спросом у жителей Риддера и иностранных туристов.

Предприниматель предложила обсудить возможность аренды ресторана на территории Рахмановских ключей, где недавно ввели в эксплуатацию новую дорогу, а также дальнейшего развития его деятельности. По ее словам, реализация проекта позволит повысить качество обслуживания и усилить туристическую привлекательность этой территории.

Нурымбет Сактаганов поручил руководителю профильного управления всесторонне изучить предложение предпринимателя.

Аким области, выслушав каждого обратившегося, дал необходимые разъяснения и отметил, что по всем вопросам будут приняты соответствующие меры в рамках закона. Каждое обращение взято на контроль.

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