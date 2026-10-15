Ученые из около 10 стран собрались на конференции в ВКО

В Усть-Каменогорске 14-15 октября проходит международная конференция «Алтай – золотая колыбель тюркского мира». Конференция посвящена изучению историко-культурного наследия тюркских народов, определению места Алтайского региона в тюркской цивилизации и укреплению международного научного сотрудничества.

В открытии научного мероприятия принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

В этом году конференция организована в честь 100-летия I Всесоюзного съезда тюркологов и 135-летия Орхонской экспедиции В.В. Радлова.

В международном мероприятии принимают участие более 200 ученых, исследователей и представителей образовательных организаций из разных регионов Казахстана, а также Турции, Монголии, Японии, Германии, Венгрии, Китая, Малайзии, России и других стран.

«Алтай – золотая колыбель тюркского мира, место пересечения многовековой истории и цивилизации. Уникальные археологические памятники нашего региона, такие как Берель, Елеке сазы и Акбауыр, – наглядное свидетельство нашего богатого исторического наследия. Благодаря их изучению мы получаем ценные сведения о культуре и быте древних цивилизаций. В области ведется системная работа по поддержке археологических исследований, сохранению исторических памятников и популяризации культурного наследия. Уверен, что эта конференция откроет путь к новым научным открытиям, совместным проектам и плодотворному международному сотрудничеству!», - отметил Нурымбет Сактаганов.

На пленарном заседании обсуждались историко-культурное наследие Алтая, история древних тюркских племен, роль Восточного Казахстана в истории Чингисхана и Золотой Орды, древнетюркские памятники, а также современные методы исследований в области тюркологии.

В рамках конференции состоялись секционные заседания по шести научным направлениям. Участники рассмотрели вопросы археологии, духовного наследия тюркских народов, кочевой культуры, современных методов преподавания истории, цифровых технологий и применения искусственного интеллекта в сфере образования.

Вниманию участников были представлены историко-археологическая выставка «Ұлы Дала алтыны» и книжная выставка «Тамыры терең Алтай – түркі жұртының негізі». А 15 октября для ученых организуют научно-познавательную экскурсию.

Отметим, что конференция «Алтай – золотая колыбель тюркского мира» предоставила возможность для научного изучения исторического наследия, укрепления связей между отечественными и зарубежными исследователями, а также популяризации общих ценностей тюркской цивилизации.

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