Свет и связь на одной опоре: в ВКО внедряют новый проект

В Восточном Казахстане устанавливают современные опоры, объединяющие уличное освещение и мобильную связь. В областном центре Восточно-Казахстанской области реализуется проект «Опоры двойного назначения», направленный на модернизацию городской инфраструктуры.

Новые устройства вместе с обеспечением уличного освещения позволяют улучшить качество мобильной связи.

Усть-Каменогорск развивается, а, значит, жителям необходима качественная мобильная связь и современная инфраструктура, поэтому в городе реализуют новый проект, объединяющий систему освещения и телекоммуникационное оборудование в одной конструкции.

Главная особенность опор двойного назначения - одновременное выполнение двух задач. Они предназначены для освещения улиц и размещения нужного оборудования операторов мобильной связи. Это позволяет эффективно организовать телекоммуникационную инфраструктуру и рационально использовать городское пространство.

Проект совместно реализуют Управление цифровизации и архивов ВКО и оператор Beeline. Всего в Усть-Каменогорске планируется установить 9 таких опор двойного назначения. Две из опор уже установлены и введены в эксплуатацию по адресам: улица Белинского, 37а и улица Бажова, 534/1. Сейчас опоры работают в штатном режиме. Оставшиеся семь опор планируют запустить в ближайшее время.

Проект должен помочь улучшить качество связи и сохранить архитектурный облик облцентра. А установка телекоммуникационного оборудования вкупе с уже существующей инфраструктурой позволяет оптимизировать количество дополнительных конструкций и эффективно использовать городское пространство.

Добавим, что установка опор двойного назначения - конкретный шаг в развитии цифровой инфраструктуры Восточно-Казахстанской области. Такие проекты расширяют возможности связи и адаптируют городскую инфраструктуру к новым требованиям времени.

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