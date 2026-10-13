Риддер представит свою культуру и новые проекты в Усть-Каменогорске

На текущей неделе в областном центре в рамках проекта «Туған жер - алтын бесігім» пройдут Дни культуры города Риддера. В программе - выставка исторических экспонатов, продукция местных производителей, инновационные проекты школьников и гала-концерт.

Выставка, которая начнется 16 октября в 17:00 в Восточно-Казахстанской областной филармонии, объединит историю и традиции Риддера с современными технологиями. Посетителей встретит интерактивный робот, а в экспозиции будут представлены редкие издания, голограммы, старинные технические устройства и изделия местных мастеров. Инсталляция «Риддер в чемодане» позволит по-новому познакомиться с особенностями города.

Часть выставки будет посвящена природным богатствам региона. Гости смогут познакомиться с лекарственными травами, редкими растениями, различными сортами облепихи и продукцией из натурального сырья. А украшения из микросхем, оформленные в национальном стиле, продемонстрируют гармоничное сочетание традиций и технологий.

Особое внимание будет уделено инновационным проектам школьников. Учащиеся школы-лицея №1 города Риддера представят собственные разработки, направленные на решение экологических, медицинских и бытовых проблем.

В 18:00 начнется гала-концерт. Программа, основанная на творческих постановках и современных сценических решениях, удивит зрителей использованием дронов для доставки микрофонов на сцену. Вести концерт на казахском и русском языках будет искусственный интеллект. Зрителям также предложат интерактивную QR-викторину, которая позволит проверить свои знания о Риддере.

На следующее утро в оптово-розничном торговом центре «Алтай» организуют ярмарку риддерских сельхозпроизводителей.

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