Производитель из ВКО вышел на новый экспортный рынок в России

Спортивная форма, произведенная в Восточном Казахстане, вышла на российский профессиональный хоккейный рынок. Предприятие ТОО «Альприма» из Усть-Каменогорска заключило официальный экспортный контракт в России: в сезоне 2026/2027 в экипировке казахстанского производителя выступает хоккейный клуб «Динамо-Алтай» из Барнаула.

По словам руководителя компании Андрея Дегункова, для предприятия этот контракт - не просто очередной заказ. Это возможность проверить собственную продукцию на новом рынке, где к профессиональной хоккейной экипировке предъявляются особые требования - от качества материалов и пошива до веса, посадки и удобства спортсмена во время игры.

«Альприма» работает в Усть-Каменогорске почти 15 лет и специализируется на производстве спортивной одежды и командной экипировки. Здесь изготавливают спортивные костюмы, футболки, шорты, борцовские трико, хоккейные джерси и гетры. Предприятие также разрабатывает индивидуальный дизайн клубной формы, занимается цифровой печатью, шелкографией, термотрансфером, изготовлением спортивной атрибутики и сувенирной продукции.

За эти годы усть-каменогорский производитель успел поработать с командами разных видов спорта и хоккеистами, и волейболистами, и баскетболистами, а также легкоатлетами и борцами. Предприятие даже изготавливало спортивную одежду для тяжелоатлетов сборной Казахстана, участвовавших в Олимпийских играх в Токио.

Форму казахстанского производителя можно увидеть и в национальных соревнованиях. Например, производство джерси хоккейного клуба «Кулагер» также было доверено «Альприме».

Стоит добавить, что новый договор стал для предприятия не первым экспортным контрактом. Ранее компания готовила форму для игроков команды «Киргизия».

Как отмечают на предприятии, особенно важна обратная связь от самих игроков: хоккеисты оценивают не только внешний вид формы, но прежде всего ее комфорт, легкость и посадку. Именно эти характеристики становятся для производителя практической оценкой качества продукции.

История «Альпримы» в этом смысле показательна для регионального бизнеса: начинать с небольших партий, постепенно наращивать технологические возможности, работать с отечественными командами и затем пробовать свои силы за пределами страны.

Источник: ПП ВКО