Село Урыль из ВКО представляет регион в республиканском проекте «Лучшее село»

Село Урыль Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области участвует в республиканском проекте «Лучшее село», организованном телеканалом «Ауыл». Поддержка односельчан, жителей района и всех восточноказахстанцев поможет Урылю пройти в следующий этап.

Проект позволяет продемонстрировать потенциал сел и рассказать широкой общественности об их достижениях. Голосование проходит в два этапа. Первый этап организован с 12 по 18 октября 2026 года на странице @auyltv.kz в социальной сети Instagram. Второй этап состоится с 19 по 25 октября на YouTube-канале @auyltvkz. Финал проекта запланирован на 31 октября.

Согласно правилам конкурса, два села, которые пройдут в финал, будут определены по количеству баллов, формируемых на основе просмотров, отметок «Нравится» и комментариев. Поэтому просмотр сюжета о селе Урыль, поддержка и широкое распространение материала - важные способы повысить шансы села.

Призываем жителей области делиться сюжетом о селе Урыль в социальных сетях, распространять его в общих чатах и активно участвовать в голосовании.

Урыль - одно из сел, получивших возможность представить потенциал сельских населенных пунктов Восточного Казахстана. Этот проект помогает рассказать о достижениях села, объединяет жителей и укрепляет любовь к родному краю.

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