В ВКО в рамках проекта «Ауыл құтқарушылары» открыт новый пожарный пост

В селе Веселовка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области в рамках проекта «Ауыл құтқарушылары» введён в эксплуатацию новый пожарный пост. Он позволит повысить безопасность сельчан и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким области Нурымбет Сактаганов и министр по чрезвычайным ситуациям РК Мурат Муханов. Предупреждение чрезвычайных ситуаций в населённых пунктах и обеспечение безопасности жителей - одно из важных направлений государственной политики. Особую роль в сохранении человеческих жизней при возникновении пожара играет прибытие спасателей на место происшествия вовремя. И потому новый пост в Весёловке становится важным объектом для жителей села.

«Особое внимание обеспечению жизни и безопасности казахстанцев придает Глава государства. Этот новый пост позволит повысить безопасность сельчан, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, спасать человеческие жизни и предотвращать ущерб. В рамках проекта «Ауыл құтқарушылары» в области открыто в общей сложности 19 пожарных постов. Пусть новый пожарный пост станет надёжной защитой села», - сказал глава региона.

Нурымбет Сактаганов поблагодарил всех, кто внёс вклад в открытие поста, и пожелал успехов пожарным, которые будут здесь служить.

На церемонии открытия также наградили граждан, внёсших вклад в развитие системы гражданской защиты. В соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан нагрудным знаком «За вклад в развитие системы гражданской защиты» награждён директор ТОО «ПГС-Недра» Тимур Виситаев. Кроме того, Благодарственное письмо акима Восточно-Казахстанской области вручили менеджеру проекта этого товарищества Сергею Терских.

Ввод в эксплуатацию нового пожарного поста, полностью обеспеченного необходимой техникой и оборудованием, - важный шаг в укреплении безопасности жителей села.

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