В ВКО открыли новый пункт мониторинга природных угроз

В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов открыл новый модульный диспетчерский пункт «Катон-Карагай» ГУ «Казселезащита» МЧС. Объект обустроен за счёт внебюджетных средств в рамках развития системы мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Впервые на участках наблюдения установлены специальные датчики для контроля уровня воды и своевременного выявления селевых угроз. Они позволяют отслеживать изменения гидрологической обстановки и оперативно получать информацию о потенциальных опасностях. Специалисты подразделения ведут мониторинг селеопасных, лавиноопасных и оползнеопасных участков, включая 98 мореных озёр в бассейнах рек Бухтарма и Сарымсакты.

В новом модульном здании созданы необходимые условия для работы и отдыха специалистов. Пункт оснащён рабочими местами, отоплением, электроснабжением, интернетом и радиосвязью. Кроме того, предусмотрены парковка и транспорт для выезда сотрудников на участки наблюдения. Ранее подразделение размещалось в арендованном помещении.

Открытие нового диспетчерского пункта и внедрение современных средств мониторинга позволят повысить оперативность выявления природных угроз, своевременность передачи информации и эффективность мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечивая безопасность населения и территорий Восточного Казахстана.

Источник: ДЧС ВКО