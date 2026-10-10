В международном фестивале «Шығыс Салбурыны – 2026» приняли участие 176 беркутчи из 9 стран

В Восточном Казахстане, прошёл V-й международный фестиваль «Шығыс Салбурыны-2026», в рамках которого в этом году впервые состоялся открытый Кубок Азии по охоте с ловчими птицами.

В этом году в фестивале приняли участие 176 беркутчи и более 50 заводчиков и тренеров тазы. В соревнованиях, помимо Казахстана, приняли участие представители Венгрии, Грузии, Испании, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Турции и Узбекистана.

Масштабные состязания, прошедшие в этнокомплексе «Бүркіт төбе» в селе Бозанбай Уланского района, направлены на популяризацию охотничьих традиций казахского народа и представление национального наследия на международном уровне.

На площадке «Бүркіт төбе» собрались беркутчи и сокольники, для которых работа с хищными птицами - не просто спортивное состязание, а искусство, требующее многолетнего опыта, терпения и особого взаимопонимания с пернатым охотником. Участники соревнований продемонстрировали мастерство управления беркутами, соколами и ястребами, а также представили традиции соколиной охоты своих стран.

На территории этнокомплекса было установлено 50 белоснежных юрт, где гостям представили традиции, культуру и ремёсла казахского народа, историю и туристический потенциал городов и районов области.

Открытый кубок, впервые организованный в Азии, является важным культурным событием, призванным широко популяризировать богатое наследие искусства охоты с ловчими птицами и передать его будущим поколениям. Международные соревнования знакомят гостей с охотничьими традициями разных стран и укрепляют культурные связи.

История «Шығыс Салбурыны» началась с 2021 года, с соревнований беркутчи в Бозанбае. Первый турнир состоялся под названием «Қансонар», а с 2022 года мероприятие стало проводиться, как международный фестиваль «Шығыс Салбурыны». Сегодня событие выходит на новый уровень. Фестиваль вошел в календарь крупных мероприятий Министерства туризма и спорта Казахстана на 2026 год.

В рамках фестиваля, кроме состязаний по құсбегілер, были представлены соревнования по национальным видам спорта, забеги собак породы «тазы», укрощение диких лошадей, стрельба из лука верхом и поднятие монет на скаку. Кроме этого, в программе - выставка-ярмарка изделий ремесленников, концерт с участием известных артистов, и, конечно, церемония награждения победителей.

Таким образом, фестиваль «Шығыс Салбурыны» объединил сразу несколько направлений: спортивное соперничество, знакомство с культурой разных стран и сохранение традиций, которые передаются из поколения в поколение. Для Бозанбая - это возможность заявить о себе на международном уровне, а для гостей - увидеть древнее искусство кочевников не в музейной экспозиции, а в живом действии.

В этом году регион посетила делегация Министерства иностранных дел и Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО. Представители комиссии отметили, что в Бозанбае создают условия для сохранения древних обычаев и передачи уникальных навыков следующим поколениям. По их словам, важно, чтобы мастера могли делиться своим опытом не только с земляками, но и с иностранными гостями.

У традиции есть и международная перспектива. В официальных материалах ЮНЕСКО на 2026 год указана заявка на включение фестиваля с участием тазы и беркутов в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Искусство соколиной охоты уже включено в этот список. Казахстан стал одной из стран-участниц международной номинации.

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