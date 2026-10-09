В Усть-Каменогорске проходят Дни культуры Маркакольского района

В рамках областного проекта Восточно-Казахстанской области «Туған жер – алтын бесігім» в Усть-Каменогорске прошли Дни культуры Маркакольского района. Жители и гости города познакомились с природными богатствами района, местной продукцией, изделиями ручной работы и новыми проектами.

На выставке был представлен социально-экономический и творческий потенциал Маркаколя. Посетителям предложили натуральный мёд и экологически чистую местную продукцию, изделия ручной работы из дерева, кожи и других материалов. Экспозицию также дополнили творческие работы школьников.

Кроме того, были представлены проекты, направленные на повышение туристического потенциала района и развитие промышленности.

Далее началась концертная программа, подготовленная районными артистами. В сценических постановках использовались искусственный интеллект и цифровые решения. Таким образом, природа Маркаколя и его будущее были представлены зрителям в современном формате.

Содержание концерта было направлено на популяризацию принципов «Закон и порядок» и «Таза Қазақстан», формирование экологической культуры и укрепление правового сознания.

10 октября в 8 часов, на территории оптово-розничного торгового центра «ALTAY» в Усть-Каменогорске, начнется ярмарка сельскохозяйственной продукции «Дала дәмі». На ярмарке фермеры и производители Маркакольского района представят свою продукцию.

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