В ВКО стартовал международный фестиваль «Шығыс Салбурыны-2026»

Сегодня, 9 октября, в селе Бозанбай Уланского района стартовал пятый фестиваль «Шығыс Салбурыны – 2026», в рамках которого в этом году впервые пройдет открытый Кубок Азии по құсбегілік. Ожидается, что событие объединит около 150 мастеров древнего искусства охоты с ловчими птицами из 9 государств.

Площадка «Бүркіт төбе» соберет беркутчи и сокольников, для которых работа с хищными птицами - не просто спортивное состязание, а искусство, требующее многолетнего опыта, терпения и особого взаимопонимания с пернатым охотником. Участники продемонстрируют мастерство управления беркутами, соколами и ястребами, а также представят традиции соколиной охоты своих стран.

История «Шығыс Салбурыны» началась с соревнований беркутчи в Бозанбае. Первый турнир состоялся в 2021 году под названием «Қансонар», а с 2022 года мероприятие стало проводиться, как международный фестиваль «Шығыс Салбурыны». Теперь событие выходит на новый уровень. Впервые в Восточном Казахстане разыграют Кубок Азии по традиционной охоте с ловчими птицами. Фестиваль также вошел в календарь крупных мероприятий Министерства туризма и спорта Казахстана на 2026 год.

В программе представлены не только состязания құсбегілер. Гостей ждут соревнования по национальным видам спорта, забеги собак породы тазы, укрощение диких лошадей, стрельба из лука верхом и поднятие монет на скаку. Кроме этого, запланированы выставка-ярмарка изделий ремесленников и концерт с участием известных артистов. Основные финальные состязания и награждение победителей пройдут 10 октября.

У фестиваля «Шығыс Салбурыны-2026» есть и более широкая, культурная миссия. В Восточно-Казахстанской области ведут работу по сохранению традиций охоты с ловчими птицами и передаче этого мастерства молодым поколениям.

В этом году регион посетила делегация Министерства иностранных дел и Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО, чтобы ознакомиться с этой работой. Представители комиссии отметили, что в Бозанбае создают условия для сохранения древних обычаев и передачи уникальных навыков следующим поколениям. По их словам, важно, чтобы мастера могли делиться своим опытом не только с земляками, но и с иностранными гостями.

У традиции есть и международная перспектива. В официальных материалах ЮНЕСКО на 2026 год указана заявка на включение фестиваля с участием тазы и беркутов в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. При этом само искусство соколиной охоты уже включено в этот список. Таким образом, Казахстан стал одной из стран-участниц международной номинации.

«Шығыс Салбурыны» - не просто фестиваль, а это достояние кочевников. Он объединяет сразу несколько направлений - спортивное соперничество, знакомство с культурой разных стран и сохранение традиций, которые передаются из поколения в поколение. Для Бозанбая - это возможность заявить о себе на международном уровне, а для гостей - увидеть древнее искусство кочевников не в музейной экспозиции, а в живом действии.

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