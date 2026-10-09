В ВКО усилены меры по стабилизации цен на продукты питания

В Восточном Казахстане продолжается работа по обеспечению населения социально значимыми продуктами питания по доступным ценам.

Об этом сообщил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей ВКО Асхат Сагидолдин на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

С начала года в области проведено 490 сельскохозяйственных ярмарок. С сентября они проходят в рамках единой концепции «Дала дәмі». Это позволяет жителям приобретать продукцию непосредственно у сельхозпроизводителей.

Кроме того, через стабилизационный фонд СПК «Ертіс» социально значимые продукты реализуются по сниженным ценам в 41 торговом объекте. К примеру, подсолнечное масло предлагается по 756 тенге, рис - 584 тенге, сахар - 418 тенге, гречка - 389 тенге, соль - 97 тенге.

К предстоящему осенне-зимнему сезону также сформирован необходимый запас овощей: 3650 тонн картофеля, 840 тонн моркови, 880 тонн капусты и 590 тонн лука. Реализация овощей начнётся с 1 ноября.

Источник: РСК ВКО