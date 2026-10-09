На базе Oskemen hub состоялся конкурс проектов в сферах медицины и сельского хозяйства

В областном центре на базе Oskemen hub состоялся IDEA BATTLE: NEXT GENERATION - конкурс, объединивший молодых участников, которые работают над собственными технологическими идеями и уже сейчас ищут решения для конкретных задач. Мероприятие стало частью работы по развитию технологической и инновационной среды Восточного Казахстана.

На IDEA BATTLE участники вышли за рамки традиционного формата презентации идеи. Каждая команда должна была показать, какую проблему решает её проект, каким образом работает предлагаемое решение и где оно может применяться на практике.

В числе представленных разработок - проекты в сферах медицины и сельского хозяйства.

Первое место заняла команда Zero Muscles с проектом RehabBridge - цифровым решением для людей, проходящих реабилитацию после инсульта. Концепция проекта предполагает создание цифрового моста между больницей и домом, помогая продолжать процесс восстановления после выписки.

Второе место получила команда PreDemention. Участники разработали решение, которое позволяет выявлять возможные ранние признаки деменции посредством анализа походки человека. Основная идея проекта отражена в формуле: «Раннее движение - ранний диагноз - ранний шанс».

Третье место заняла команда Rogue One с проектом Soilink - системой мониторинга состояния почвы для аграриев. Решение предполагает использование сети умных датчиков, которые позволяют отслеживать состояние почвы и прогнозировать необходимость полива и обработки полей.

По итогам конкурса между тремя командами был распределен общий призовой фонд в размере 450 000 теңге:

Одной из ключевых задач Oskemen Hub является создание возможностей для молодых людей региона: от первых образовательных мероприятий и проектной работы до презентации собственных разработок, поиска команды и дальнейшего развития проектов.

IDEA BATTLE: NEXT GENERATION организован Oskemen Hub совместно с акиматом Восточно-Казахстанской области и Управлением цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области.