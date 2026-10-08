В Восточно-Казахстанском центре онкологии и хирургии ежегодно более тысячи пациентов проходят лучевую терапию. Теперь в распоряжении врачей два современных линейных ускорителя. Это позволит увеличить объём специализированной помощи и обеспечивать непрерывность лечения жителей области.

Новый аппарат Elekta Versa HD британского производства введён в эксплуатацию на днях, 23 сентября. Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, совместно с председателем Правления ОФ «Қазақстан Халқына» Лаззат Чинкисбаевой, посетили центр, ознакомились с возможностями оборудования и работой специалистов.

Ускоритель установлен при поддержке Общественного фонда «Қазақстан халқына» в рамках благотворительного проекта по оснащению онкологической службы ВКО. Координатором выступил Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии. Проект соответствует задачам «Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в Казахстане на 2023-2027 г.г.».

Для региона расширение возможностей центра имеет особое значение. На учёте в ВКО состоят около 15.000 пациентов с онкологическими заболеваниями, ежегодно выявляется больше двух с половиной тысяч новых случаев злокачественных новообразований. Специализированное лечение в центре каждый год получают свыше 10 000 человек.

«Наша задача - обеспечить жителям области доступ к современным методам диагностики и лечения непосредственно по месту жительства. Выражаю фонду «Қазақстан халқына» искреннюю благодарность за поддержку этого важного проекта и вклад в развитие здравоохранения области», - отметил Нурымбет Сактаганов.

Новый ускоритель позволяет с высокой точностью направлять излучение на опухоль, максимально снижая лучевую нагрузку на окружающие здоровые органы и ткани. Встроенная система компьютерной томографии помогает контролировать положение облучаемой области. Высокая мощность оборудования также позволяет сократить время отдельных процедур до 5 минут (раньше занимало вместе с исследованием до 25 дней). Всё это вкупе помогает достигать высокого процента излечения.

Аппарат предназначен для широкого спектра методов лучевой терапии, включая стереотаксическую радиотерапию и радиохирургическое лечение опухолей головного мозга.

Радиохирургия не требует хирургического разреза: воздействие на опухоль осуществляется точно направленным излучением.

Выбор модели Versa HD связан с оборудованием, которое уже используется в центре. Оба ускорителя имеют сопоставимые технические и дозиметрические характеристики и работают в единой технологической среде. Это помогает специалистам организовывать лечение на двух аппаратах и поддерживать стабильную работу службы лучевой терапии.

Развитие онкопомощи в восточном регионе ведётся систематически. Такую задачу поставил Президент РК Касым-Жомарт Токаев: повышать качество и доступность медицинской помощи, внедрять новые технологии. Для восточноказахстанцев оснащение центра означает больше возможностей получать современное лечение в своей области, рядом с семьёй.

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