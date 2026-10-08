В Усть-Каменогорске состоялась встреча с молодежью в рамках инициативы «Таза Қазақстан»

В областном центре состоялась встреча с молодежью на тему: «Таза Қазақстан – общее дело и общая ценность». Мероприятие организовал Молодежный ресурсный центр города Усть-Каменогорска.

В ходе встречи обсудили вопросы формирования экологической культуры, повышения общественной ответственности и охраны окружающей среды.

- Подобные встречи имеют большое значение в формировании экологической культуры. Если эти вопросы будут регулярно обсуждаться, экологическая грамотность граждан будет повышаться. Цель встречи - обмен мнениями с молодежью об общенациональной инициативе «Таза Қазақстан», реализуемой по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, - отметил руководитель общественного объединения «Центр экологического развития общества» Тәнір Ясса.

В мероприятии приняли участие волонтеры, студенты и активная молодежь города. Участники обменялись мнениями о проводимой работе в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан», бережном отношении к природе и активном участии молодежи в экологических инициативах.